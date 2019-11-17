Пхеньян, 18 ноября, 2019, 02:43 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями по высадке десанта ВВС Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Он сказал, что следует проводить учения и проверку так внезапно, независимо от правил и регламентов, в разных наихудших ситуациях, приближённых к реальному бою, для того, чтобы учения и проверка действительно стали шансом повышения боеспособности частей народной армии к ведению войны и моментом проверки и закалки военных частей», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын отметил, что вооружённые силы КНДР должны чаще проводить учения в обстановке, приближенной к боевой. Также северокорейский лидер сделал фото на память с десантниками, участвовавшими в учениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения ВВС и сил ПВО Северной Кореи. Он остался доволен работой пилотов, продемонстрировавших «непобедимую мощь» лётного корпуса.