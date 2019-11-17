Брисбен, Австралия, 18 ноября, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Сильный шторм, обрушившийся на северо-восточный австралийский штат Квинсленд, принёс ураганные ветра и град размером с куриное яйцо, сообщает ABC News.

Град

Огромные градины при падении нанесли значительный ущерб владельцам авто, чьи машины оказались буквально разбиты кусками льда.

Жители в социальных сетях делятся фотографиями градин и фотосвидетельствами разрушений.

Сообщается также, что в результате штормов около 20 тысяч домов в штате остались без электричества.