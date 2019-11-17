Владивосток, 18 ноября, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Владивостокские компании такси из-за снегопада подняли цену на свои услуги вдвое, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Leonid Mamchenkov Такси

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Снегопад, обрушившийся на Владивосток в понедельник, 18 ноября, сковал город 10-балльными пробками, из-за чего многие жители отказались от поездок на личном авто и пересели на общественный транспорт. Это привело к повышению спроса на такси, чем и воспользовались таксомоторные компании.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке и Приморье в связи с приближением мощного циклона было объявлено штормовое предупреждение, автолюбителям было рекомендовано не пользоваться личным транспортом.