Москва, 18 ноября, 2019, 01:59 — ИА Регнум. У белорусской экономики нет перспектив в случае разрыва союзных отношений с Россией. На этом фоне высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о ненужности союза с РФ выглядят как попытка торговли. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал первый заместитель председателя ГД РФ по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

President.gov.by Александр Лукашенко

«Я так понимаю, Александр Григорьевич принимает одну из последних попыток что-то выторговать», — заявил Затулин.

По мнению депутата, у белорусской экономики нет перспектив в том случае, если она расторгнет союзные отношения с Россией. «Это в любом случае вызовет кризис», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко выступил с критикой России и заявил что Белоруссия постоянно теряет от этих отношений.

Читайте также: Лукашенко ищет предлог не подписывать новый Союзный договор с Россией