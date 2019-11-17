Белград, 18 ноября, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что присутствие на праздновании 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне — это «большая честь». Об этом президент рассказал в интервью изданию «Известия».

Kremlin.ru Александр Вучич

"Это большой праздник для нас. И присутствовать на этом событии будет большой честью для меня. Да, конечно, я собираюсь и уже подтвердил свой приезд. Мы вместе победили, вместе должны и праздновать», — сказал Вучич.

Напомним, в августе Александр Вучич не получил приглашения от властей Польши на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.