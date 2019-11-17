Заводоуковск, Тюменская область, 18 ноября, 2019, 00:50 — ИА Регнум. В Тюменской области задержана главный бухгалтер, которую подозревают в хищении 5 млн рублей у одного из автономных учреждений города Заводоуковска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции Заводоуковска установлено, что 36-летняя главный бухгалтер заносила на протяжении 10 месяцев в реестры ложные сведения о зарплатах и отпускных сотрудников автономного учреждения. Крупные суммы переводились на банковскую карту её родственницы. Сумма хищений составила 5,3 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ранее главбух к уголовной ответственности не привлекалась, но сейчас ей грозит до 10 лет лишения свободы, отмечают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.