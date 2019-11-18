Варшава, 18 ноября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. 17 ноября были опубликованы результаты исследования, проведенного центром изучения общественного мнения Social Changes по заказу польского новостного портала wPolityce.pl. По его результатам, ныне правящий президент Польши Анджей Дуда пользовался бы наибольшей поддержкой среди избирателей в I туре президентских выборов в Польше, которые запланированы на 2020 г.

Петр Драбик Анджей Дуда

По результатам опроса, нынешний президент Польши получил бы 47% голосов на выборах, что означало бы, что будет проведен II тур выборов. На этом туре он бы поборолся за президентское кресло с наиболее вероятным кандидатом в президенты от оппозиционной Гражданской коалиции — Малгожатой Кидавой-Блоньской. Однако ей удалось бы получить всего лишь 26% голосов.

Исследование было проведено методом опроса с 8 по 12 ноября 2019 г. на общепольской репрезентативной выборке граждан. В опросе приняло участие 1028 человек.