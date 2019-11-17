Варшава, 17 ноября, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Украине необходимо придерживаться европейского курса и улучшить состояние своей экономики, чтобы восстановить контроль над Крымом и Донбассом. Об этом 17 ноября бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский.

Vadim Indeikin Крым

«Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту, — сказал он в интервью «Европейской правде». — Тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы и ногами за возвращение назад на Украину».

Вместе с тем, добавил он, в настоящее время в Европарламенте скептически относятся к идее вступления Украины в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году. Воссоединению Крыма и России предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины.

С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехали порядка 50 тысяч жителей Украины.

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