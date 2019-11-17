Тбилиси, 17 ноября, 2019, 23:37 — ИА Регнум. По примерным подсчетам в акциях протеста в Тбилиси 17 ноября приняли участие около семи тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

Associated Press Акция протеста в Тбилиси

По информации начальника департамента патрульной полиции МВД Важи Сирадзе, никого не протестующих полиция не задержала. Напомним, утром возле парламента и в центре города заблаговременно была мобилизованы наряды правоохранителей.

«МВД обеспечило проведение акции на проспекте Руставели. По имеющимся у нас данным, на прилегающей к Руставели территории было около 5 500 граждан. Акция также проходила на территории площади Республики и на нее вышли около 1 500 граждан. В акции же в Аджарии, в Батуми участвовали до 50 человек. МВД продолжает защищать общественный порядок и правопорядок и будет обеспечивать свободу выражения мнения каждого гражданина», — заявил Важа Сирадзе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, масштабная акция протеста представителей 20 оппозиционных партий, неправительственных общественных организаций и простых граждан началась в Тбилиси в 15:00 (14:00 мск) возле здания парламента. Одновременно проходил митинг на площади Республики. Там собрались представители партии «Альянс патриотов Грузии» и националистской организации «Грузинский марш».

Лидеры «Европейской Грузии» повесили большие амбарные замки на всех входных воротах в парламент и заявили, что не позволят депутатам вновь собраться. После этого оппозиция предъявила свои требования: отставка правительства, проведение досрочных парламентских выборов, освобождение всех задержанных на протестных акциях в Тбилиси в июне.

Вечером у входов в парламент Грузии митингующие выставили палатки и заявили, что устанавливают 24-часовое дежурство до тех пор пока их требования не будут выполнены.

Часть протестующих выдвинулась к офису правящей партии «Грузинская мечта», где проходило чрезвычайное совещание большинства. Там между членами движения «Измени» и полицией произошла потасовка. Протестующие хотели сделать надписи «Измени» и «Уходи» на асфальте у здания офиса партии. Несмотря на противостояние, участникам акции все же удалось написать эти слова у офиса «Грузинской мечты».

Напомним, 14 ноября парламент Грузии провалил обещанную правящей партией реформу избирательной системы. Воздержались от голосования именно представители большинства, в итоге законопроект не получил необходимого количества голосов. Прежде разрозненная оппозиция объединилась и объявила бессрочную акцию протеста. На 17 ноября был запланирован масштабный митинг с требованиями отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент.