Москва, 17 ноября, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) может состояться в конце 2019 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Переговоры в нормандском формате

«Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они ещё пока обсуждаются, но, очевидно, в этом году», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что «нормандский» саммит должен состояться до Нового года, все предварительные условия для него выполнены. Пока участники определяют оптимальную дату и место для саммита.

Отметим, что в Киеве неоднократно заявляли о желании использовать «нормандский формат» для пересмотра Минских соглашений, которые Украина подписала после ряда военных поражений.

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