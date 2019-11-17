Липецк, 17 ноября, 2019, 23:05 — ИА Регнум. В Липецкой области в результате пожара в одном из жилых домов в селе Архангельское Елецкого района погибли две женщины, сообщили 17 ноября в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

ГУ МЧС РФ по Липецкой области Тушение пожара

«В селе Архангельское на улице Луговая огнем уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади, — сообщили РИА Новости в пресс-службе. — В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются».

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 ноября в Тоцком районе Оренбургской области пожар унес жизни двух человек. огонь объял частный дом в селе Павло-Антоновка. На ликвидацию возгорания потребовался примерно полтора часа. Во время тушения пожара обнаружены тела двух человек, сейчас личности устанавливаются.

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