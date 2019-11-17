Тамбов, 17 ноября, 2019, 22:24 — ИА Регнум. В Тамбовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси пострадали шесть человек, сообщает 17 ноября пресс-служба регионального главного управления МЧС.

68.mchs.gov.ru МЧС Тамбовской области

По данным ведомства, авария произошла на трассе Тамбов — Сампур. Водитель микроавтобуса «Газель» не справился с управлением, съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 ноября на 65-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума» школьный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. В салоне микроавтобуса находились 11 человек, в том числе восемь детей. Четверо из них были госпитализированы.

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