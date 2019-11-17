Ялуторовск, Тюменская область, 17 ноября, 2019, 22:07 — ИА Регнум. В тюменском городе Ялуторовске специальные площадки для сбора твёрдых бытовых отходов есть, а мусорных баков на площадках нет. Жители города вынуждены хранить мусорные пакеты на балконах до прихода машины по сбору мусора, сообщает 72.ru.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

К некоторым машина приходит спозаранку, с 6:00.

«Подготовка к установке контейнеров идёт, но площадки в эксплуатацию не сданы, поскольку многие из них сделаны с нарушениями и без подъездных путей», — сообщили изданию в в фирме-регоператоре «Тюменском экологическом объединении».

В горадминистрации Ялуторовска пояснили журналистам, что все мусорные площадки сданы ещё в октябре.