Москва, 17 ноября, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Россия никогда не отрицала, что вернет Украине задержанные после провокации в Керченском проливе в 2018 году суда. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей», — говорится

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива три украинских боевых корабля совершили провокацию. Российские пограничники задержали их за незаконное пересечение госграницы, экипажи были арестованы.

Ранее стало известно, что украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу покинули место стоянки в порту Керчи и будут переданы Киеву 18 ноября в нейтральных водах.

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