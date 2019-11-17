Гонконг, Китай, 17 ноября, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Гонконга могут начать применять боевые патроны против протестующих, сообщает 17 ноября RTHK.

(сс) Studio Incendo Полиция и протестующие в Гонконге

По словам начальника отдела по связям с общественностью полиции, участники акции протеста должны прекратить нападения на полицейских, иначе правоохранители откроют огонь по ним боевыми патронами.

Читайте также: China Daily: университеты Гонконга стали лагерями по подготовке боевиков

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гонконге прошли самые массовые протесты за последние месяцы. Протестующие захватили кампусы ряда университетов, и полиция не смогла их оттуда вытеснить.

Беспорядки охватили и другие районы города. За три беспорядков в Гонконге ранения получил 81 человек, двое протестующих госпитализированы в тяжелом состоянии.

Читайте также: Протестующие в Гонконге обстреляли полицию из луков