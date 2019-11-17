Вашингтон, 17 ноября, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына скорее достичь договоренностей по денуклеаризации и пообещал, что они скоро встретятся. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Вы должны действовать быстро, заключите сделку. Скоро увидимся!» — написал Трамп.

Также президент США отреагировал на сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР, назвавшего Джо Байдена «бешеной собакой».

«Байден может быть сонным и очень тормозным, но он не «бешеная собака». Он лучше, но только я тот единственный человек, который может привести вас туда, где вам надо быть», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦТАК сообщили, что кандидат в президенты США и бывший вице-президентДжо Байден вновь оскорбил высшее руководство КНДР.

«Как поговорка гласит, что черного кобеля не отмоешь до бела, Байден подвергался проклятию и осуждению всех людей, не берет себя в руки и все же бешенствует. Это свидетельствует, что он является бешеной собакой, которая умеет только кусать», — отметили в агентстве.

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