Ташкент, 17 ноября, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Бизнес-миссия Литвы 18−22 ноября посетит Узбекистан, в состав миссии вошли руководители и ответственные представители Вильнюсской торгово-промышленной и ремесленной палаты, объединяющей 500 литовских фирм из различных секторов экономики, сообщает МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Ташкент

В частности, эти компании специализируются на производстве очистных сооружений, мобильных зарядных станций, измерительного оборудования, упаковок для пищевой продукции, бесконтактной технологии автомоек, а также разработке компьютерного программного обеспечения.

«В ее состав включен руководитель одного из крупнейших государственных вузов Литвы — Университета Витаутаса Великого, где обучается более 11 тысяч молодых людей, из которых свыше 10% является иностранными студентами более чем из 60 стран мира», отмечает МИД.

В рамках пребывания литовская бизнес-миссия примет участие в работе Республиканской промышленной ярмарки и кооперационной биржи, организуемой 18−22 ноября Министерством экономики и промышленности и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан.

На сайте МИД Узбекистана информация о двусторонних отношениях с Литвой отсутствует, также в республике нет дипломатического представительства этой страны.