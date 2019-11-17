Киев, 17 ноября, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Военные Вооруженных сил Украины вывесили флаги Соединенных Штатов на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 17 ноября заявил представитель пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

По его словам, соответствующий приказ отдали командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ накануне приезда американского журналиста. Флаги появились в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский.

Тем самым они надеялись, что их старания не останутся незамеченными журналистом и широкая общественность США узнает, насколько «ее любят и ждут на Украине», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ЛНР рассказал, что украинские силовики минируют территорию возле населённых пунктов на подконтрольной им территории Донбасса.

Ранее специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила окончание процесса разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе.

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