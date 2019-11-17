Париж, 17 ноября, 2019, 20:20 — ИА Регнум. 17 ноября министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр предложил отменить верхний предел для штрафов на автомобили, превышающие нормы выбросов диоксида углерода, сообщает газета Le Monde.

Выхлопные трубы автомобиля

«Нам не удается снизить выбросы углекислого газа по одной простой причине: большую популярность получили транспортные средства с большим объемом двигателя», — заявил министр в эфире передачи BFM Politique.

В настоящее время транспортные средства, выбрасывающие в атмосферу более 173 грамм углекислого газа облагаются штрафом до 12 500 евро.

Брюно Ле Мэр также предложил, чтобы в рекламе автомобилей указывалось, что даже одно транспортное средство оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды. В этом плане министр провел аналогию с предупреждениями на табачной и алкогольной продукции. Также он подверг сомнению правило ЕС, по которому объем выбросов углекислого газа пропорционален размеру транспортного средства.

Кроме того, министр заявил, что надеется, что разработка «продвинутого в экологическом плане автомобиля» станет главной целью французских автопроизводителей, в первую очередь, концерна Рено-Ниссан.

Брюно Ле Мэр занял пост министра экономики и финансов Франции в мае 2017 года. Ранее он занимал посты Министр по делам сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и территориального планирования Франции (2009 — 2012 гг.), Государственного секретаря по европейским делам (2008 — 2009 гг.).