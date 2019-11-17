Москва, 17 ноября, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады откладывается, об этом 17 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Пустой пляж в Хургаде

«Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается», — сказал собеседник издания.

По его словам, соответствующий вопрос начнут обсуждать только в следующем году, поскольку египетские аэропорты не отвечают российским стандартам безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Кремля Дмирий Песков сообщил, что президенты России и Египта — Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече 23 октября договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами.

Регулярные авиаперевозки в Египет были прерваны в ноябре 2015 года, после крушения самолёта российской компании «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате которого погибли 224 человека.

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