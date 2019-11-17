Екатеринбург, 17 ноября, 2019, 19:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажного дома и разбилась насмерть. Трагедия произошла на улице Родонитовой, пишут местные СМИ.

(сс) Roman Maryanenko Родонитовая улица в Екатеринбурге

Она упала прямо возле проходившей рядом женщины. Как пишет Е1.ru, перед этим наверху были слышны крики.

Следственные органы начали проверку по факту ЧП. По предварительным данным, признаки насильственной смерти отсутствуют на теле погибшей.