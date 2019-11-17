Люксембург, 17 ноября, 2019, 19:14 — ИА Регнум. 17 ноября в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель» в группе B между национальными сборными Люксембурга и Португалии был разыгран матч 8-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020. Игра завершилась уверенной победой «команды избранных».

(сс) moricio2000 Португальские болельщики

Гол звездного 25-летнего полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша на 39-й минуте матча стал для хавбэка первым в составе национальной сборной на этом турнире. Также в его активе имеются две голевые передачу в матчах с Литвой и Сербией.

Португалия одержала пятую победу в заключительном туре отборочного турнира, набрала 17 очков и укрепилась на второй позиции, уступив первой место сборной Украины. Люксембург с 4-мя баллами остался на 4-й строчке.

Статистика матча (Люксембург/Португалия)

Удары 4/8

Удары в створ ворот ¼

Процент владения 41%/59%

Нарушения 15/9

Угловые 4/5

Составы на матч:

Люксембург: Морис, Шано, Жерсон, Карлсон, Янс, Тилль, Баррейру, Скендерович, Тюрпель, Родригес, Девилль.

Запас: Холл, Мальже, Селимович, Филиппс, Да Граса, Да Мота, Бенси, Шон, Синани (↑ 74), Тилль (↑ 59), Жоаким (↑ 82), Бонерт.

Главный тренер: Люк Хольц.

Португалия: Патрисиу, Диас, Геррейро, Фонте, Перейра, Перейра, Фернандеш, Пицци, Роналду, Силва, Силва.

Запас: Консело, Семедо, Моутиньо (↑ 62), Эдер, Брума, Са, Пасьенса, Дуарте, Невеш (↑ 90), Руй, Жота (↑ 71), Бету.

Главный тренер: Фернанду Сантуш.

Желтые карточки: Девилль — 7, Шано — 16, Силва — 71.

Забитые мячи: Бруну Фернандеш (Бернарду Силва) 39 — 0:1, Криштиану Роналду (Диого Жота) 86 — 0:2.