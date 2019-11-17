Скопье, 17 ноября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. 17 ноября в клинике гинекологии и акушерства в Скопье прошла торжественная церемония по случаю международного дня преждевременно рожденных детей.

Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, представители компетентных институтов подчеркнули необходимости обеспечения таких детей наилучшими условиями, современным оборудованием и уходом квалифицированного медицинского персонала.

«В развитых странах почти все такие младенцы выживают. Наша цель — сделать Северную Македонию одной из таких стран. Если в 2016 году смертность среди преждевременно рожденных детей составляла 25%, то в 2017 уровень упал до 21%, в 2018 году до 16, в то время как в этом году он составляет 12%», — заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

Если 35 лет назад умирали 35 новорожденных из 1000, то в настоящий момент этот показатель составляет 16 новорожденных из 1000. При этом среди детей, рожденных на сроке до 28 недель и весом до 1000 грамм уровень смертности составляет 80%.