Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2019, 17:52 — ИА Регнум. В соборе святого Патрика в Нью-Йорке 16 ноября состоялось поминальное богослужение по погибшим во время так называемого голодомора (голода — ИА REGNUM) на территории Украины в 1932—1933 годах. Об этом 17 ноября сообщает газета «День».

(сс) Pahudson Собор Святого Патрика в Нью-Йорке

Богослужение совершили священнослужители УПЦ в США (находится с 1995 года под юрисдикцией Константинопольской Православной Церкви — ИА REGNUM), греко-католической церкви, а также римско-католической церкви.

В мероприятии принимали участие украинские дипломаты, американские политики и представители властей Нью-Йорка.

Член городского совета Нью-Йорка Каролина Ривера, в связи с поминальным мероприятием заявила, что она «солидарна с украинской громадой, которая чтит память жертв голодомора».

В связи с поминальными мероприятиями в соборе Святого Патрика, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко призвал на своей странице в социальной сети Twitter распространять информацию «об этом геноциде».

Заместитель главы украинского МИД Сергей Кислица на своей странице в социальной сети Twitter написал в связи с поминальным богослужением в Нью-Йорке «ужасное преступление сталинского режима унесло миллионы жизней украинцев — местами до 25 000 в день умирало от искусственного голода».

ИА REGNUM напоминает, на Украине укоренился миф, согласно которому, голод, охвативший обширную территорию СССР в 1932—1933 гг. был искусственно созданным так называемым сталинским режимом для целенаправленного уничтожения исключительно украинцев. Тот факт, что от голода умирали также за пределами УССР представители других национальностей так называемыми историками на Украине упорно игнорируется.

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