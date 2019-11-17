Курган, 17 ноября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. В торгово-развлекательных центрах Зауралья с начала 2019 года произошло девять срабатываний автоматической пожарной сигнализации. Из них пять — в ТРЦ «Пушкинский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарная команда

В ведомстве отмечают, что во всех случаях представители администрации торговых центров грамотно провели эвакуацию посетителей и персонала до прибытия пожарных.

В Курганской области более 100 торговых и развлекательных центров оборудованы системами сигнализации и пожаротушения. В наиболее крупных ТРЦ Кургана, таких как «ГиперСити» и «Пушкинский», сигнал о возгораниях автоматически и мгновенно дублируется на пульт пожарно-спасательной службы, сообщают в службе спасения.