Киев, 17 ноября, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Акция с требованием провести референдум в связи с принятием законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, ранее анонсированная бывшим депутатом Рады Надеждой Савченко, проходит в Киеве рядом с офисом президента Украины. Об этом сообщает информационный ресурс Klymenko Time на своем telegram-канале.

Скриншот с facebook Надія Савченко Акция протеста в Киеве

Также трансляцию акции протеста на своей странице в социальной сети Facebook выложила Надежда Савченко.

В акции принимают участие несколько десятков человек. Люди держат в руках плакаты с надписями «Референдум по земле», «Без референдума нет продаже земли», «Надежда есть», «Цена земли — свобода» и т.п. Также у некоторых присутствующих в руках имеется украинский флаг и флаг черно-красного цвета, запрещенной в РФ организации.

В ходе акции Надежда Савченко выступила с речью. В частности, политик отметила, что принятый ранее в Раде законопроект «лоббирует интересы олигархов». Также, основываясь на своем опыте в качестве депутата Рада, она отметила, что ко второму чтению принятый законопроект о рынке земли не станет лучше для народа Украины. Савченко подчеркнула, что депутаты Рады «продались» и исполняют указания «иностранных лоббистов», в частности Сороса для того, чтоб по закону о рынке земли, земельный рынок «был открыт полностью».

ИА REGNUM напоминает, ранее Надежда Савченко сообщила о том, что в 14:00 17 ноября придет к офису украинского президента с требованием провести референдум по вопросу открытия рынка земли.

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