Тегеран, 17 ноября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В Иране протестующие против повышения цен на бензин сожгли здание Центробанка страны, соответствующее видео опубликовал журналист Bloomberg Эри Лейк на своей странице в Twitter.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Как видно из видео, здание ЦБ полностью охвачено огнем. Протестующие также уничтожают расставленные на улицах камеры видеонаблюдения.

https://twitter.com/AlirezaNader/status/1195730116984352768

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ирана приняло решение повысить цены на топливо на 50%, что привело к акциям протеста, начавшимся в пятницу, 15 ноября. В результате столкновений погибли по меньшей мере 11 человек.

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