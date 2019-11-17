Тбилиси, 17 ноября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. В Тбилиси протестующие пикетируют здание парламента Грузии. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Vladimer Shioshvili Протест в Грузии

Перед зданием собрались сотни людей. некоторые из них держат флаги Грузии и Европейского союза.

Лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе зачитал требования митингующих. Они требуют: отставки кабинета министров и проведения досрочных парламентских выборов при временном правительстве. Также звучит требование освобождения всех задержанных на июньских акциях протеста.

Протестующие грозят перекрыть проспект Руставели и говорят, что не будут подчиняться требованиям властей.