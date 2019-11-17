Минск, 17 ноября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Граждане Белоруссии сами должны инициировать выдвижение Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, 17 сентября во время голосования на парламентских выборах, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пастораль

«Да, мы не богаты. Не потому, что Лукашенко плохой. Потому что мы плохо иногда работаем и у нас нет того, что есть в России и других странах (имеются в виду запасы природных энергоресурсов. — прим. пресс-служба президента). Мы свое богатство с мозоля, как у нас в народе говорят, сами, своими руками создаем. Понимая это, вы должны меня просить», — заявил Лукашенко.

Приводятся и такие его слова: «Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло».

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«Не думайте, что у нас президентская власть — это царствование, как некоторые на улицах кричат: «хватит», поцарствовал. Они, видимо, так и понимают эту должность», — добавил Лукашенко.

По его словам, по закону выборы президента в Белоруссии должны пройти не позднее августа 2020 года и переносить эти сроки не планируется. Он уточнил: «Летом эти выборы пройдут».

Лукашенко считает, что оптимально провести президентские выборы «в каком-то промежутке» между 9 мая и уборочной кампанией на селе.

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Комментируя своё участие в президентских выборах после 2020 года, например, в 2025 году, Лукашенко сказал: «Господи, я, может, до 2025 года не доживу, не дай бог».

Напомним, Александр Лукашенко победил на первых президентских выборах в Белоруссии 1994 года и с тех пор бессменно занимает президентское кресло. Президентская кампания в Белоруссии фактически стартовала в 2018 году, тогда лидеры прозападной оппозиции подтвердили свои намерения бороться за высший государственный пост. О своём решении участвовать в выборах 2020 года Лукашенко официально заявил в начале 2019 года.