Москва, 17 ноября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Как с помощью обычных продуктов избавиться без лекарств от боли в горле рассказала врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева 17 ноября в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж. Владимир Попов. 1978. СССР Болезнь

По словам Алексеевой, одним из самых эффективных лекарственных средств от боли в горле и кашля является корень солодки. Он избавляет от чувства удушья и обладает мощным противовоспалительным действием.

Благотворное действие при борьбе с простудой может оказать и небольшая порция мороженого. Несмотря на всю парадоксальность этого средства, оно может оказаться полезным при боли в горле. Как пояснила врач, мороженое в небольших количествах действует как охлаждающий компресс для раскалённого воспалением горла, избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, возникающее при ангине.

Также полезны для людей с больным горлом бананы и варёную морковь. Морковь содержит стимулирующий защитные функции организма витамин А и помогает в заживлении слизистых оболочек в полости рта. А бананы содержат большое количество витамина С, ускоряющего выздоровление и, благодаря мягкой структуре, не травмирует воспалённое горло во время еды.

Кроме того, врач рекомендует при простуде не забывать и про различные чаи из шиповника, чабреца, липы, веточек ромашки и веточек малины. Алексеева советует пить чай не горячим, а тёплым, чтобы не наносить травм слизистой.

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