Вашингтон, 17 ноября, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что доставка астронавтов к Международной космической станции космическими кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на отчёт управления генерального инспектора NASA.

NASA МКС

По оценкам экспертов NASA, доставка одного человека разрабатываемым кораблём Starliner от компании Boeing обойдётся в $90 млн. Ожидаемая стоимость одного места на борту корабля SpaceX Crew Dragon существенно ниже — около $55 млн.

NASA прекратило использование американских шаттлов для доставки астронавтов к МКС в 2011 году. В настоящее время все пилотируемые полёты к орбитальной станции осуществляются на кораблях серии «Союз МС». Каждое посадочное место на российских кораблях обходится NASA примерно в $86 млн.

Напомним, компании Boeing и SpaceX разрабатывают пилотируемые космические корабли по контракту NASA с 2014 года. В NASA рассчитывают начать эксплуатацию этих кораблей в первой половине 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре директор управления космических операций NASA Ридж Боуманзаявил, что из-за задержек в разработке пилотируемых кораблей экипаж американского сегмента МКС может быть временно сокращён с трёх человек до одного.