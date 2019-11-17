Минск, 17 ноября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Белоруссия всегда готова к тесным отношениям с Польшей. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил журналистам Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

США и Польша

«Для Польши мы всегда открыты, это одна из самых близких нам стран. Если у нас что-то не получилось (а не получилось многое), то это не ко мне вопросы — это к вашим политикам, — сказал Лукашенко польским журналистам. — Если вы готовы и хотите с нами иметь теснейшие, дружеские отношения, мы готовы к этому. Готовы были всегда».

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Когда между странами начали завязываться такие отношения, Польша начала подыгрывать Евросоюзу и США, продолжил он, уточнив: «Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим. Если вы хотите с нами сотрудничать — пожалуйста, давайте. Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины».

Президент США Дональд Трамп нарушил своё обещание, согласившись приехать на юбилей начала Второй мировой войны, сообщил Лукашенко, отвечая на вопрос о причинах своего отказа прибыть в Варшаву.

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«Вы же не упрекаете Трампа, что он не поехал? Обещал приехать и не приехал. Я считаю, что собираться главам государств по этому поводу, делать какой-то вид, наживать на этом политические очки, нельзя: святое. Я недолюбливаю такие мероприятия», — сказал белорусский лидер.

По его мнению, официальная Варшава напрасно не пригласила руководство России на это мероприятие — это было грубейшей ошибкой, отметили в президентской пресс-службе. Приводятся слова Лукашенко: «Россия, Белоруссия, Украина и другие республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма. И вдруг не пригласить… Вы поступили неправильно».