Джокьякарта, Индонезия, 17 ноября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Извержение вулкана Мерапи зафиксировано специалистами-вулканологами в Индонезии на острове Ява. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба агентства по предотвращению стихийных бедствий.

(сс) Cmichel67 Храмовый комплекс Боробудур и вулкан Мерапи на острове Ява

По данным ведомства, высота пеплового выброса составила около одного километра. Извержение продолжалось около двух минут.

Частицы пепла достигли населённых пунктов, расположенных возле подножия вулкана. При этом эвакуация жителей не объявлялась. Вулкану присвоен второй уровень опасности, трёхкилометровая зона вокруг вулкана остаётся закрытой для посещений, восхождения на него запрещены.

Вулкан Мерапи является самым активным действующим вулканом в Индонезии. Он расположен на острове Ява на границе особого региона Джокьякарта и индонезийской провинции Центральная Ява. Крупные извержения на нём наблюдаются раз в семь лет, мелкие два раза в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выбросе горячего воздуха вулканом Мерапи на высоту около 2000 метров и потока лавы.