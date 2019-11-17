Минск, 17 ноября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Участники гражданкой кампании «Право выбора 2019» зафиксировали 565 нарушений избирательного законодательства во время голосования на выборах депутатов нижней палаты белорусского парламента (Палаты представителей). Данные приводятся по состоянию на 14:00 и обновляются по мере поступления данных от независимых наблюдателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

В ленте нарушений приводятся факты зафиксированных инцидентов по всей республике. Среди прочих — пример избирательного участка в минском Пушкинском избирательном округе №103: «16 ноября наблюдатель зафиксировал женщину, которая неоднократно голосовала на данном участке. Эта женщина написала жалобу на наблюдателя, за что утром 1 ноября наблюдатель был удалён с участка».

Сообщение о нарушениях от 15 ноября на избирательном участке в Могилёве №59: «По подсчётам наблюдателей в голосовании приняли участие — 22 избирателя, по данным комиссии — 147. Помещение не опечатывалось».

СМИ сообщают о повсеместном удалении независимых наблюдателей, лишениях их аккредитации в ходе предварительного голосования (стартовало 12 ноября) и в основной день голосования (17 ноября). О том же оперативно сообщают каналы Telegram.

«Позвонила мать, сказала, что утром сходила на выборы в Бобруйске и проголосовала, сказала что сын живёт в Минске и там проголосует. Позже она встретила подругу из соседнего подъезда, и пошла за компанию с ней на участок. Её подруге дали чистый список где никто ещё не голосовал, мама сказала что она уже голосовала и что это вообще за чистый список? По итогу им дают 3 список где была якобы моя роспись, роспись мамы и мать подруги которая уже 15 лет лежит и не встаёт», — пишет ТГ-канал «Выборы. Беларусь».