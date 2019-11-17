Минск, 17 ноября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. «Вы — бойцы видимого фронта», — такими словами приветствовал 17 ноября Александр Лукашенко членов избирательной комиссии на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Выступая перед представителями СМИ на избирательном участке, Лукашенко приказал жестко разобраться со случаями «давления» на избирательные комиссии, сообщает американское «Радио «Свобода». При этом он сказал: «Если какой-то мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше не хотелось. Вы понимаете, как это умеют милиционеры делать».

Указав на случай, когда в подъезде дома председателя могилёвской участковой избирательной комиссии были распространены листовки с указанием на нарушение ею избирательного законодательства, Лукашенко сказал: «Открутим голову и повыкручиваем руки, кто будет таким образом себя вести».

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«Вот я пришёл и пошутил про избирательную комиссию, что это «бойцы видимого фронта». Они сегодня на передовой … Надо выдержать. Я же не жалуюсь, когда на меня все шишки валятся: мол, я в детстве и кошек убивал, и надзирателем был, и стрелял в кого-то — чего я только не делал! Абсолютная ложь! Никогда в жизни такого не было. Но, тем не менее, ушат грязи вылили. Но я терплю, не даю им предлогов, чтобы они перешли ко второму этапу», — сказал он.

Лукашенко пояснил: «Они думали, что я с безумным запалом буду на это реагировать. Ну чушь это, люди поймут. Ну фашисты. Было у них в Рейхе: чем больше ложь, тем больше люди в неё верят. Как-то так по-геббельсовски. И они это усвоили».