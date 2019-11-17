Калуга, 17 ноября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Порядка 460 детей посещают 13 частных детских садов, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по программам дошкольного образования в Калужской области. Об этом шла речь на заседании круглого стола, посвященного реализации в регионе мероприятий по созданию дополнительных мест для детей до трёх лет в частных дошкольных образовательных организациях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании круглого стола по просу финансирования деятельности частных детских садов.

На встрече с индивидуальными предпринимателями и руководителями частных детских садов принял участие министр образования и науки области Александр Аникеев. В рамках рассмотрения перспектив развития негосударственного сектора в системе дошкольного образования области, в том числе вопросов лицензирования частных детских садов, предоставления им государственных субсидий, а также организации методического сопровождения глава образовательного ведомства региона отметил важность для области развития данного сектора системы образования.

«Мы бы хотели, чтобы этот сектор развивался активно. Он удовлетворяет потребности граждан, которых не устраивает ситуация по количеству детей в группах государственных детских садов и объемам предоставляемых услуг. Мы готовы предоставить федеральное и областное финансирование, которое можно направить на приобретение оборудования, осуществление образовательной деятельности и создание новых мест», — подчеркнул калужский министр Александр Аникеев.