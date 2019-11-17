Москва, 17 ноября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. В Московском государственном строительном университете состоялась встреча начинающих проектировщиков и представителей управ трех районов Москвы — Лосиноостровского, Лианозова и Северного Медведкова. Участники встречи обсудили перспективы благоустройства четырех дворов в перечисленных районах, сообщает газета управы Ярославского района города Москвы «Ярославский вестник».

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский двор

Издание напоминает, что ранее префект СВАО Алексей Беляев предложил привлечь к благоустройству дворов молодых специалистов, чтобы привнести свежие идеи в облик районов.

Молодые проектировщики уже побывали по всем четырем адресам и пообщались с местными жителями. В районе Лианозово по адресу Алтуфьевское шоссе, 85 студентов попросили построить детскую площадку, а также площадку для занятий воркаутом. В Северном Медведкове по адресу Широкая улица, 1 местные жители пожелали иметь площадку для выгула собак, а также обновленные детские площадки. Жители домов 12 и 14 по Студеному проезду попросили молодых специалистов разработать удобную сеть пешеходных дорожек и добавить во двор больше зелени. В районе Лосиноостровский жители дома 16 по улице Минусинской попросили студентов обеспечить их двор спортивной площадкой с тренажерами для занятий лечебной физкультурой.

Отмечается, что молодые специалисты представят свои проекты до конца месяца. В разработке нового облика дворов примут участие студенты МГСУ, МАРХИ и ГУЗ.