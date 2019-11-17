Минск, 17 ноября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Ни один из документов об углублении интеграции Белоруссии с Россией Александр Лукашенко не подпишет при выявлении противоречий с белорусской конституцией. Об этом он заявил сегодня, 17 ноября, на минском избирательном участке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-хамелеон

Проголосовав за кандидата в Палату представителей Национального собрания, Лукашенко прокомментировал перспективу подписания с Владимиром Путиным в сентябре документов об углублении экономического объединения в рамках союзного государства. Белорусский лидер подчеркнул: «Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства».

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«Поэтому не надо никакой конспирологии, здесь ведется все открыто. Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны», — добавил он. Белоруссия — не нахлебница, и не хочет ею быть, пересказала его заявление президентская пресс-служба. При этом белорусский лидер сослался на пример торговой войны, устроенной США с Китаем.

«А вы знаете, какой дефицит в торговле у нас с Россией? Под девять миллиардов долларов ежегодно. Где мне взять эти девять миллиардов, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выстроили барьеры и не пускают туда по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет. Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем. Но это неправильно», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

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«Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз?» — сказал Лукашенко, сославшись на осведомлённость об этом президента РФ.

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«Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются. Это ненормально. Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону России, да и мы всегда будем приветствовать такой союз. Поэтому не парьтесь: я не меньший патриот, чем вы», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.