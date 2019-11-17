Донецк, 17 ноября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Образ справедливого правдоруба Василия Голобородько (главная роль в сериале «Слуга народа», которую исполнил Владимир Зеленский — ИА REGNUM) была цинично использована, чтоб к власти на Украине пришли «настоящие нацисты». Так прокомментировал недавнюю публикацию в сети интернет так называемого плана украинского СНБО по реинтеграции Донбасса депутат народного совета ДНР Кирилл Макаров в интервью официальному сайту Донецкой народной республики, которое было опубликовано 17 ноября.

ИА Красная Весна Жительница Донецка

Макаров в частности отметил, что для жителей ДНР и ЛНР команда президента Украины приготовила «циничный сценарий по депортации». Депутат отметил, что все, кто не успеют выехать на постоянное место жительство в РФ (как это требуется в документе — ИА REGNUM), ВСУ собирается после прихода в Донбасс «посадить за решетку». В связи с чем, народный избранник подчеркнул, что «наших людей… считают преступниками только лишь по месту рождения и проживания».

Политик привел аналогию с нацистской Германией, отметив, что в Третьем Рейхе «точно так же в свое время делили людей на правильных и неправильных».

«И у народа Донбасса не должно быть никаких иллюзий насчет Зе и его команды. Образ справедливого правдоруба Васи Голобородько был цинично использован, чтобы к власти в Украине привести настоящих нацистов, которые не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить наши Республики», — отметил депутат.

Также политик напомнил заявил о недопущении победы в Донбассе «преемников Гитлера», добавив: «Мы не вернемся на Украину и никогда не допустим прихода нацистов к нам».

ИА REGNUM напоминает, ранее в сети был опубликован документ под названием «О проекте государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса», в котором указано, что большинство жителей Донбасса не являются «проукраинскими», а потому им будет предложено покинуть территорию республик и выехать на постоянное место жительства в РФ. Тех же, кто не пожелает подчиниться будет предложено проверить на предмет сотрудничества с властями республик и работы на предприятиях ДНР и ЛНР. После чего предусматривается переселение этих людей в центральные и западные области Украины для так называемой реукраинизации.

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