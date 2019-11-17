Москва, 17 ноября, 2019, 13:16 — ИА Регнум. МЧС России отправило самолет Бе-200 на тушение пожаров в горной части Абхазии. Об этом 17 ноября сообщили в чрезвычайном ведомстве Абхазии.

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Самолет вылетел из Ростова в 11:30 и в 13:00 приземляется в Сухуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 ноября в Абхазию по просьбе главы МЧС республики Льва Квицинии прибыл вертолет МЧС России Ми-8. 16 ноября вертолет совершил свой первый вылет и начал тушить пожар на Сухумском перевале. Однако вскоре выяснилось, что для тушения очагов пожара необходима дополнительная спецавиация, после чего Квициния вновь обратился к российским коллегам.

Сейчас леса горят в горной части Абхазия в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания составляет около 7 тыс га.

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен взлетать с земли и с водной поверхности. По ряду своих летно-технических характеристик самолет не имеет аналогов в мире.