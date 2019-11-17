Минск, 17 ноября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, было бы глупо менять конституцию республики к президентским выборам в 2020 году. Об этом Лукашенко заявил журналистам в Минске сегодня, 17 ноября, на избирательном участке, где он проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента.

President.gov.by Александр Лукашенко на избирательном участке

«Глупо было бы заявить, что к президентским выборам мы сменим конституцию», — сказал президент Белоруссии Лукашенко.

Он подчеркнул, что никакая спешка в вопросе возможного обновления белорусской конституции совершенно неприемлема.