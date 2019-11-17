Минск, 17 ноября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Если не удастся договорится с Россией по поставкам углеводородов в Белоруссию, то Александр Лукашенко не подпишет с Владимиром Путиным «дорожные карты» по белорусско-российской интеграции. Об этом белорусский лидер заявил 17 ноября на избирательном участке, выступая перед журналистами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец Лукашенко

«Знаете, какой отрицательный торговый баланс у нас с Россией? Под$9 миллиардов. И где мне взять эти деньги, чтобы покрыть дефицит? Покрываем на других рынках. Что ж это за союз, когда мы каждый год теряем и теряем?» — сказал он.

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«Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен кому такой союз», — заявил журналистам Лукашенко.

Он также уверен, что «с Лукашенко Белоруссию на Запад никто не потащит». Президентские выборы, по его словам, пройдут летом 2020 года.

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Напомним, в декабре запланированы торжественные мероприятия, посвящённые 20-летию договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. Ожидается, что в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.