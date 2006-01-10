Костромская область, 17 февраля, 2003, 16:51 — ИА Регнум. Болеют в основном дети. Зафиксировано несколько случаев заболевания беременных женщин, для которых инфекция представляет особую опасность. Врачи-эпидемиологи проводят вакцинации. С этого года появится возможность диагностировать это заволевание хворь в лабораториях.

Как сообщили ИА REGNUM, подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ отмечен в Костроме и Буе. Всего за неделю болезнь подкосила около пятисот буевлян. В школах и детских садах ужесточен эпидемиологический надзор.

Медики говорят о недостаточной вакцинации. В прошлом году профилактические прививки против гриппа получили 130 тысяч жителей Костромы и области, в позапрошлом - 170 тысяч.