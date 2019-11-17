Каир, 17 ноября, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Семь человек погибли, ещё 11 получили ранения в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Египте. Об этом 17 ноября сообщает новостной портал «Аль-Ахрам».

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

Авария произошла на автотрассе Сафага — Красное море днём 17 ноября.

В результате аварии на месте ДТП погибли семь человек, ещё 11 пострадавших с травмами госпитализированы в медучреждения. Информация состоянии пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают экстренные службы, Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.