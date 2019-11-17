Красноярск, 17 ноября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. В Красноярске на правом берегу реки Енисей с опозданием в две недели завершается реконструкция набережной. Работы по благоустройству начались еще в середине июля, а их окончание было запланировано на конец октября, сообщает местное издание «Деловой квартал». По информации издания, сроки окончания работ пришлось перенести из-за перебоев в поставках гранита.

Admkrsk.ru Проект правобережной набережной р. Енисей

Среди произведенных работ по благоустройству — замена асфальта брусчаткой, установка лестниц, пандусов, деревянных настилов, озеленение территории, установка уличной мебели, детских и спортивных площадок, появление беговых и велосипедных дорожек.

В пресс-службе мэрии Красноярска сообщили, что на этом благоустройство правого берега Енисея не остановится — в дальнейшем планируется реконструировать с нуля еще два участка набережной. Согласно плану реконструкции, на двух участках набережной должны появиться причал, кафе на воде, амфитеатр и фотозоны, а также велодорожки, террасы, спортивные, смотровые и детские площадки, парковки для велосипедов, а также пляж.