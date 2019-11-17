Москва, 17 ноября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что более 22 тысяч контейнерных площадок подготовлены к раздельному накоплению отходов. Это составляет 97% от их общего количества, и, таким образом, Москва сможет перейти на раздельный сбор отходов досрочно — уже в конце декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

(сс) bluebudgie Раздельный мусор

В каждом дворе Москвы будут установлены два контейнера синего и серого цвета. Рядом с ними будет размещена информация о типах отходов, для которых они предназначены.

Петр Бирюков отметил, что задача города — обеспечить всех экологически ответственных граждан соответствующей инфраструктурой в шаговой доступности от дома и повысить уровень экологической грамотности жителей Москвы. Заместитель мэра также отметил, что такая система поможет увеличить количество перерабатываемого вторсырья.