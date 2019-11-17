Тегеран, 17 ноября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал решение правительства о повышении цен на топливо, об этом 17 ноября сообщает агентство Mehr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть. Цены

Заявление последовало на фоне продолжающихся акций протеста, вызванных указанным решением властей Исламской Республики.

«Я не эксперт в этой области, но ранее я заявлял, что поддержу любое решение руководства всех ветвей власти», — отметил Хаменеи в комментарии изданию.

Напомним, правительство Ирана приняло решение повысить цены на топливо на 50%, что привело к акциям протеста, начавшимся в пятницу, 15 ноября. В результате столкновений погибли по меньшей мере 11 человек.