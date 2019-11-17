Нью-Дели, 17 ноября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Власти Индии предпочли купить французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, так как французские боевые машины превосходят по своим характеристикам российские. Об этом пишет индийское издание The Economic Times.

Vitaly V. Kuzmin Rafale

В материалах издания утверждается, что Rafale может в полтора раза дольше барражировать, чем Су-30МКИ. Также у Rafale больше дальность полета, чем у российского Су-30МКИ — 780−1055 км против 400−550 км. За сутки Rafale может совершить до пяти боевых вылетов, а российский Су-30МКИ — только три.

Также утверждается, что вооружение Rafale превосходит все другие системы вооружений в регионе и даст Индии возможность поражать пакистанские самолеты на большом расстоянии без угрозы быть замеченным.

У российских Су-30МКИ только одно преимущество — они намного дешевле, чем французские Rafale.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в сентябре 2016 года Индия подписала контракт с правительством Франции о поставке 36 новых истребителей Rafale за €7,87 млрд. Самолеты будут поступать в Индию несколькими партиями в период с 2019 по 2022 годы.

Стоит отметить, что у Индии на вооружении стоит уже около 250 Су-30МКИ.