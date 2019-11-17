Киев, 17 ноября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Об остановке следствия по делам майдана заявила адвокат семей так называемых героев небесной сотни Евгения Закревская. Об этом она написала 17 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Юрист связала остановку следствия с тем, что в Верховной рада не проголосовали за норму по обеспечению следствия по указанным делам после 20 ноября текущего года. Следующая попытка данного голосования, как отметила адвокат, состоится лишь третьего декабря. И передавать дела после 20 ноября некуда и некому. Таким образом следствие останавливается.

«Верховная Рада вчера пренебрегла родными погибших и раненых — всех потерпевших по делам Майдана. И всех, кто желает справедливости. Рада забила на шанс спасти следствие по делам майдана. «Не успела» рассмотреть правку, которая позволяет части следователей по майдану перейти в ГБР и сохранить расследования (поправку №318 законопроекту №2116). В 15−00 проголосовав часть поправок, подумали, что все, время вышло… вопрос завис до 3 декабря. А Время Ч — 20.11», — отметила Закревская.

Напомним, 20 ноября генеральная прокуратура Украины утратит следственные полномочия в рамках реформирования ведомства. Ввиду этого дела так называемого майдана должны будут быть переданы в иные структуры, в частности — в государственное бюро расследований и национальное антикоррупционное бюро Украины. Ранее расследованиями по так называемому делу майдана занималась ГПУ.