Надеюсь, участники коалиции смогут избегнуть ошибок, допущенных после президентских выборов: народный депутат Украины Игорь Криль
Украина, 26 июня, 2006, 15:08 — ИА Регнум. "Надеюсь, участники коалиции смогут избегнуть тех недоразумений и политических ошибок, которые они допустили после президентских выборов. Лидеры всех фракций, ныне вновь объединившихся, надеюсь, сделают выводы из событий годовой давности и сумеют укротить собственные вкусы и чрезмерные амбиции ради стабильности и развития Украины. Замечательный пример в этом плане они могут взять из
По его мнению, последние события в парламенте удостоверили, что пропрезидентские фракции сумели согласовать ключевые позиции и одобрить соглашение про коалиционное объединение. Это открывает путь к формированию полноценной власти в стране, которая будет принимать решения, пусть даже некоторые из них и будут ошибочными. "Работая, ошибки можно будет исправить", - подчеркнул Криль. "Переговоры о создании парламентской коалиции, которые длились свыше 2 месяцев, набили оскомину не столько политикам, сколько в первую очередь гражданам, которые после выборов ожидали быстрых положительных изменений в стране. Это не могло не волновать и Закарпатскую областную организацию (ЗОО) партии "