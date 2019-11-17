Украина, 26 июня, 2006, 15:08 — ИА Регнум. "Надеюсь, участники коалиции смогут избегнуть тех недоразумений и политических ошибок, которые они допустили после президентских выборов. Лидеры всех фракций, ныне вновь объединившихся, надеюсь, сделают выводы из событий годовой давности и сумеют укротить собственные вкусы и чрезмерные амбиции ради стабильности и развития Украины. Замечательный пример в этом плане они могут взять из Закарпатского областного совета , где после создания коалиции, нет внутренней борьбы, а есть сотрудничество всех ее участников в интересах края и его общины", - такие комментарии по поводу создания в парламенте демократической коалиции дал корреспонденту ИА REGNUM 26 июня народный депутат, член фракции " Наша Украина " в Верховной раде Игорь Криль .

По его мнению, последние события в парламенте удостоверили, что пропрезидентские фракции сумели согласовать ключевые позиции и одобрить соглашение про коалиционное объединение. Это открывает путь к формированию полноценной власти в стране, которая будет принимать решения, пусть даже некоторые из них и будут ошибочными. "Работая, ошибки можно будет исправить", - подчеркнул Криль. "Переговоры о создании парламентской коалиции, которые длились свыше 2 месяцев, набили оскомину не столько политикам, сколько в первую очередь гражданам, которые после выборов ожидали быстрых положительных изменений в стране. Это не могло не волновать и Закарпатскую областную организацию (ЗОО) партии " Народный Союз "Наша Украина". Поэтому еще 17 июня на заседании совета ЗОО НСНУ в откровенной дискуссии была обсуждена общественно-политическая ситуация в государстве. В результате постановили заявление по этому поводу. Сошлись на общем - нужно как можно быстрее сформировать действенную власть, которая будет отвечать за ситуацию в государстве, занимаясь экономикой. А поскольку сделать этого невозможно без создания парламентско-правительственной коалиции, то мы обратились к фракции блока "Наша Украина" в Верховной раде ускорить принятие решения", - сказал депутат.